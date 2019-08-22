Öykü'ye Umut Ol’ kampanyası çok sayıda çocuğu hayata bağladı

GEÇEN yıl lösemiye yakalanan Öykü Arin Yazıcı'nın (4) iyileşmesi ilik nakline bağlıydı. Türkiye, Öykü için kolları sıvadı. Ancak uygun ilik bulunamadı. Antalya'da babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilikle hayata tutunan Öykü, iyileşmeye başladı. İliğin yüzde 98 uyum sağladığı açıklandı. İlik naklinin simgesi haline gelen "Öykü Arin'e Umut Ol" adı verilen ve Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra 10'dan fazla ülkede yürütülen kampanyalar ise başka canlara can kattı. Geçen yıldan bu yana 150 bini aşkın donöre ulaşıldı. Bağışlanan kök hücreler, son bir ayda Eskişehir, İzmir, Denizli ve İngiltere'deki çocuklara uyum sağladı. Nakille çok sayıda çocuk hayata sarıldı.