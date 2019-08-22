Bugünkü
Takvim

Öykü'ye Umut Ol’ kampanyası çok sayıda çocuğu hayata bağladı

Öykü'ye Umut Ol’ kampanyası, 150 bini aşkın donöre ulaştı. Bağışlanan , son bir ayda çok sayıda çocuğu hayata bağladı.

Bir umut Öyküsü

GEÇEN yıl lösemiye yakalanan Öykü Arin Yazıcı'nın (4) iyileşmesi ilik nakline bağlıydı. Türkiye, Öykü için kolları sıvadı. Ancak uygun ilik bulunamadı. Antalya'da babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilikle hayata tutunan Öykü, iyileşmeye başladı. İliğin yüzde 98 uyum sağladığı açıklandı. İlik naklinin simgesi haline gelen "Öykü Arin'e Umut Ol" adı verilen ve Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra 10'dan fazla ülkede yürütülen kampanyalar ise başka canlara can kattı. Geçen yıldan bu yana 150 bini aşkın donöre ulaşıldı. Bağışlanan , son bir ayda , İzmir, ve İngiltere'deki çocuklara uyum sağladı. Nakille çok sayıda çocuk hayata sarıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriÖykü'ye Umut Ol’ kampanyası çok sayıda çocuğu hayata bağladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri