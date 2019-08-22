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'da doktordan duygulandıran reçete

Opr. Dr. Saçkan, şehit anneleri için reçeteye talimat yazısı yazdı. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran mesaj, herkesi ağlattı: Kıymetli arkadaşlarım, hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin

Ağlatan reçete

Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Kadir Gökhan Saçkan, vatan için canını veren şehitlerimizin anneleri için kolları sıvadı. Saçkan, hastane çalışanlarının şehit annelerine daha duyarlı davranmaları için not yazdı. Saçkan, reçeteye yazdığı talimat mesajında, "Kıymetli arkadaşlarım, 'daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin. Tedavi sürecinde dua alın. O hepimizin nasibidir" ifadelerini kullandı.

Bir anda sosyal medyada yayılan mesaj, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Reçete, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Meslektaşlarından şehit yakınlarıyla kendi anne ve babaları gibi ilgilenmelerini isteyen Saçkan, herkesi duygulandırdı. Afyonkarahisar Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, reçeteye yazılan talimatın şehit yakınlarını hem ağlattığını hem de gururlandırdığını açıkladı. Şehit anneleri için talimat veren doktora, 'nin dört bir yanından teşekkür mesajları yağdı.

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