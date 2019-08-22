Af yasası olarak da ifade edilen ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika haberleri kapsama giren kişiler ve yakınları tarafından merak konusu olmuştu. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından tahliye olacak binlerce kişi Meclis çalışmalarının hangi tarihte başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, af yasası ne zaman çıkacak ve ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son durum ne? CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu ve temsilcisi bulunan tüm partileri Adil Yargılama Hakkı konusunda gerçekleştireceği toplantıya davet etti. Peki 2019 mahkum affı ne zaman görüşülecek? CHP'den son dakika af açıklaması ceza infaz düzenlemesi başladı mı? Tüm detaylar ve gelişmeler sayfamızda