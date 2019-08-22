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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 11:43

ne zaman çıkacak? İşte flaş açıklama

Af yasası ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Af yasası bayahı araştırılmaya devam ediliyor. Bu anlamda sizler için araştırmalar yaparak bir makale hazırladık. Ceza infaz düzenlemesinde yapılacak değişiklikle birlikte binlerce kişiye tahliye yolu görünecek. Geçtiğimiz aylarda çalışmaları başlatılan düzenlemede büyük ölçüde sona gelinmişti. Bu bağlamda milyonlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Cezaevlerinde yatan mahkumlar ve aileleri, Af yasasını ve yeni ceza infaz düzenlemelerini bekliyor. Peki Af çıkacak mı? Af yasası görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2019 af yasası çalışmaları olacak mı? ve 'nin seçim vaadi olarak açıkladığı Af yasasına dair detaylar haberimizde...

Af yasası olarak da ifade edilen ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika haberleri kapsama giren kişiler ve yakınları tarafından merak konusu olmuştu. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından tahliye olacak binlerce kişi Meclis çalışmalarının hangi tarihte başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, af yasası ne zaman çıkacak ve ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son durum ne? CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu ve temsilcisi bulunan tüm partileri Adil Yargılama Hakkı konusunda gerçekleştireceği toplantıya davet etti. Peki 2019 mahkum affı ne zaman görüşülecek? CHP'den son dakika af açıklaması ceza infaz düzenlemesi başladı mı? Tüm detaylar ve gelişmeler sayfamızda

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