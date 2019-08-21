Servetleri bugünün zenginlerinin çok üstünde! İşte dünya tarihinde yaşamış en zengin 5 kişi...

Modern çağın yaşayan zenginlerinin milyarlarca dolar değerindeki servetleri, tarihin en zengin insanlarının yanında çok küçük kaldı. İşte dünya tarihinde yaşamış en zengin 5 kişi ve günümüzün parasına endekslenmiş servetleri şöyle:
1 - MANSA MUSA
Mali İmparatoru Mansa Musa 1280- 1337 yılları arasında yaşadı. Serveti bugünün parasıyla 400 milyar dolar...
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