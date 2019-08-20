İstanbul depremi ne zaman olacak? Jeoloji profesörü Cenk Yaltırak, "Verilere göre olası Marmara depreminin büyüklüğü minimum 7.5 olacak" dedi. Vatandaşlar depremin ne zaman olacağı hakkında verilen bilgileri araştırmaya başladı. İşte İstanbul depremi ne zaman olacak? Öngörüler neler? Merak edilen detaylar haberimizde... Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

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