İstanbul depremi ne zaman olacak? Jeoloji profesörü Cenk Yaltırak, "Verilere göre olası Marmara depreminin büyüklüğü minimum 7.5 olacak" dedi. Vatandaşlar depremin ne zaman olacağı hakkında verilen bilgileri araştırmaya başladı. İşte İstanbul depremi ne zaman olacak? Öngörüler neler? Merak edilen detaylar haberimizde... Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
İstanbul depremi ne zaman hangi tarihte olacak? İşte İstanbul depremi öngörüleri ve en son depremler
İstanbul depremi ne zaman olacak? Vatandaşlar depremin ne zaman olacağı hakkında verilen bilgileri araştırmaya başladı.Jeoloji profesörü Cenk Yaltırak, "Verilere göre olası Marmara depreminin büyüklüğü minimum 7.5 olacak" dedi. İşte İstanbul depremi ne zaman olacak? Öngörüler neler? Marmara depremin Osmangazi Köprüsü’nün olduğu bölgeden başlayıp hızla batıya doğru ilerleyeceğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji bölümü öğretim üyesi Profesör Yaltırak, 2000 yılından bu yana tarihsel depremler ve fay modelleme araştırmaları yürütüyor. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yerkabuğu içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.
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