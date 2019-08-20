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  • Son Güncelleme: 20.08.2019 17:41

i ne zaman hangi tarihte olacak? İşte ve

i ne zaman olacak? Vatandaşlar depremin ne zaman olacağı hakkında verilen bilgileri araştırmaya başladı.Jeoloji profesörü Cenk Yaltırak, "Verilere göre olası Marmara depreminin büyüklüğü minimum 7.5 olacak" dedi. İşte olacak? Öngörüler neler? Marmara depremin ’nün olduğu bölgeden başlayıp hızla batıya doğru ilerleyeceğini söyleyen bölümü öğretim üyesi Profesör Yaltırak, 2000 yılından bu yana tarihsel depremler ve fay modelleme araştırmaları yürütüyor. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yerkabuğu içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

İstanbul depremi ne zaman olacak?

İstanbul depremi ne zaman olacak? Jeoloji profesörü Cenk Yaltırak, "Verilere göre olası Marmara depreminin büyüklüğü minimum 7.5 olacak" dedi. Vatandaşlar depremin ne zaman olacağı hakkında verilen bilgileri araştırmaya başladı. İşte İstanbul depremi ne zaman olacak? Öngörüler neler? Merak edilen detaylar haberimizde... Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

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