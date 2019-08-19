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İhmal sonucu hayatını kaybeden bebeğin annesi konuştu: Hesap soracağım

Özel hastanede kiralık doktorlar tarafından öldürülen bebeğin annesi ilk kez konuştu: Bebeğimi öldürdüler, sonra ‘Mama boğazına kaçmış’ dediler. Öleceğimi bilsem bu katillerden hesap soracağım.

Bir annenin haykırışı
İki yıl önce evlenen Sema- çiftinin 8 aylık bebeği 'in ölümünün yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı ve , Ali Emir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, gözyaşları dinmeyen anne ilk kez konuştu: Nöbetçi doktor, bir önceki nöbetçi doktorun verdiği ilaçları kontrol etti. Onları artık kullanmaya gerek kalmadığını söyledi. Birkaç tıbbi terimden bahsetti. "Bebeğinizin hastalığı şu da olabilir, bu da olabilir" dedi.

İLACI BANA SORDU
Ardından bebek için kullanılan ilaçları silip, antibiyotik tedavisine başlamak istediğini söyledi. Ve bana "Hangi ilacı, nasıl uygulayalım?" dedi. İnanabiliyor musunuz bu duruma! Hastanenin her tarafının skandal olduğunu belirten , "Kiralık doktorun Türkçesi çok bozuktu. Bana "Şimdi ben ona antibiyotik uygulayacağım. Bir ventolin daha vereceğiz" dedi. Ventolin uyguladılar. Yavruma bin cc'lik, üzerinde 'Dikkat! Riskli ilaç! Yüksek potasyum içerir!' gibi yazı yazan serum taktılar. Çocuğum kucağımda öldü. Bana ısrarla ölmediğini söylüyorlardı. Ali'mi aldılar, sonra "Mama boğazına kaçmış" dediler. Bebeğimi bana göstermiyorlardı. "Bebeğim ölürse senin yakanı bırakmayacağım" dedim. Canımı kaybettim, öleceğimi bilsem bu katillerden hesap soracağım.



Sema Şahin, hastanede bu acıyı başkasının yaşamaması için eşi Emir'le birlikte mücadele edeceklerini söyledi.



Ali Emir Şahin, Sağlık Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.



MEVLÜT YÜKSEL

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