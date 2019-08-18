Sigara kullanan pek çok kişi arama motorlarında sigara fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttı. Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi hakkındaki kararın yürürlüğe konulması hakkında karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları... Bazı sigara fiyatlarına zam geldi. British American Tobacco'nun sigaralarına zam yapıldı. Diğer zam yapılan marka ise zam gelen Philip Morris oldu. Peki zamlı güncel sigara fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde... Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.