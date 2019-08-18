Sigara kullanan pek çok kişi arama motorlarında sigara fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttı. Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi hakkındaki kararın yürürlüğe konulması hakkında karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları... Bazı sigara fiyatlarına zam geldi. British American Tobacco'nun sigaralarına zam yapıldı. Diğer zam yapılan marka ise zam gelen Philip Morris oldu. Peki zamlı güncel sigara fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde... Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.
Vergi arttı! Zamla birlikte güncel sigara fiyatları kaç para oldu? 19 Ağustos güncel sigara Tekel fiyat listesi ne oldu?
Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara tiryakileri tarafından merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Son olarak 3 Ağustos tarihinden itibaren sigaralara yaklaşık 3 liraya yakın bir zam yapılmıştı. Peki, zamla birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Ağustos güncel sigara fiyat listesi..., Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yüzde 34.7 artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya çıktı. Söz konusu vergi oranı, tütün içeren sigaralar için 0,2895 lira olarak uygulanıyordu. Tütün ürünlerinden alınan vergi oranı ile maktu vergi tutarında ise değişiklik yapılmadı.
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