Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara tiryakileri tarafından merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Son olarak 3 Ağustos tarihinden itibaren sigaralara yaklaşık 3 liraya yakın bir zam yapılmıştı. Peki, zamla birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Ağustos güncel sigara fiyat listesi..., Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yüzde 34.7 artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya çıktı. Söz konusu vergi oranı, tütün içeren sigaralar için 0,2895 lira olarak uygulanıyordu. Tütün ürünlerinden alınan vergi oranı ile maktu vergi tutarında ise değişiklik yapılmadı.