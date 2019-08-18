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Üç nesil Albayraklar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, memleketi Trabzon'da babası ve oğlu ile birlikte yaylada enerji depoladı. Bakan Albayrak, memleketi Trabzon'un Dernekpazarı İlçesi'ndeki Parma Yaylası'nda babası Sadık Albayrak ve oğlu Ahmet Akif Albayrak ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Üç nesil Albayraklar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, memleketi Trabzon'da babası ve oğlu ile birlikte yaylada enerji depoladı. Bakan Albayrak, memleketi Trabzon'un Dernekpazarı İlçesi'ndeki Parma Yaylası'nda babası Sadık Albayrak ve oğlu Ahmet Akif Albayrak ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. "Üç nesil Albayraklar, yaylada enerji depoluyor" ifadesini kullandı. Kısa sürede ilgi gören fotoğrafta Bakan Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak'ın Trabzonspor'un keşan figürlü yeni formasını giymesi dikkatlerden kaçmadı.

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