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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 07:09

, Mardin ve Van Belediyesine mu atandı? ? ?

, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılacağı yönündeki iddiaların ardından, sabah saat 06.00'da çok sayıda polis ekibi si'ne geldi. Belediye binasını çembere alınırken, bazı polislerin de içeri girdiği görüldü. Peki Diyarbakır, Mardin ve Van Belediyesine mu atandı? Kayyum, yasalarla belirlenen bazı durumlarda, başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için tayin edilen kimsedir. Arapça kama (durmak) kökünden gelir ve kıyam (yerine geçmek, yürütmek) kelimesinden türemiştir.

Diyarbakır, Mardin ve Van Belediyesine kayyum mu atandı?

Diyarbakır, Mardin ve Van Belediyesine kayyum mu atandı? Kayyum ne demek? Hangi durumlarda kayyum ataması yapılır? İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılacağı yönündeki iddiaların ardından, sabah saat 06.00'da çok sayıda polis ekibi Van Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Belediye binasını çembere alınırken, bazı polislerin de içeri girdiği görüldü.

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