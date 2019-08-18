Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.08.2019 06:48
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 06:48

Cumhurbaşkanlığına önergesi verildi! ! ?

Uzun süredir gündemi meşgul eden konusunda son gelişmeler neler? EYT çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi? 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Peki EYT'de Finlandiya formülü nedir? yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığına son dakika EYT önergesi

EYT yasası Meclis açıldığında görüşülecek mi? Emeklilik olmak için gün sayan vatandaşlar EYT hakkındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclis 1 Ekim tarihine kadar kapalı olacak. Ancak Meclis açıldıktan sonra EYT konusunun Meclis'e gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, EYT yasası kimleri kapsıyor? İşte merak edilen detaylar... Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanması için, emeklilikte yaşa takılan ve aylık bağlanma oranı sonucunda emekli maaşları düşen vatandaşlara ilişkin soru önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki EYT yasası kimleri kapsıyor? Son dakika EYT haberleri sayfamızda

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanlığına EYT önergesi verildi! EYT yasası son dakika bugün! EYT yasası kimleri kapsıyor?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri