EYT yasası Meclis açıldığında görüşülecek mi? Emeklilik olmak için gün sayan vatandaşlar EYT hakkındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclis 1 Ekim tarihine kadar kapalı olacak. Ancak Meclis açıldıktan sonra EYT konusunun Meclis'e gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, EYT yasası kimleri kapsıyor? İşte merak edilen detaylar... Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanması için, emeklilikte yaşa takılan ve aylık bağlanma oranı sonucunda emekli maaşları düşen vatandaşlara ilişkin soru önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki EYT yasası kimleri kapsıyor? Son dakika EYT haberleri sayfamızda