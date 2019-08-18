Mahkum affı ve ceza indirimi oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda milyonlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Cezaevlerinde yatan mahkumlar ve aileleri, Af yasasını ve yeni ceza infaz düzenlemelerini bekliyor. Peki Af çıkacak mı? Af yasası görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2019 af yasası çalışmaları olacak mı? MHP'nin seçim vaadi olarak açıkladığı Af yasasına dair detaylar haberimizde... CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu ve temsilcisi bulunan tüm partileri Adil Yargılama Hakkı konusunda gerçekleştireceği toplantıya davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yeni yasama yılının başında Meclis'e gelmesi beklenen yargı paketi konusunda toplantı yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun koordine edeceği toplantıya AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, BBP ve TİP çağrıldı.