Cezaevlerindeki binlerce mahkum ve ailelerinin gözü kulağı TBMM'de... TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte Af yasasını görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyor. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya attığı "Af yasası" vaadi, TBMM'de görüşülecek mi? Eğer ceza infaz düzenlemesiyle ilgili gerekli değişiklikler yapılırsa, cezaevlerindeki binlerce mahkum tahliye edilecek. CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu ve temsilcisi bulunan tüm partileri Adil Yargılama Hakkı konusunda gerçekleştireceği toplantıya davet etti. Peki 2019 mahkum affı ne zaman görüşülecek? CHP'den son dakika af açıklaması ceza infaz düzenlemesi başladı mı? Tüm detaylar ve gelişmeler sayfamızda