Af yasasına dair son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Yüz binlerce mahkum ve aileleri ceza indirimi ve af yasasına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok kişi araştırmalarına devam ederken internette çeşitli sorgulatmalar yapıyor. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? Ceza indirimi Meclis'e gelecek mi? İşte son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Meclis'in 1 Ekim'den sonra açılması bekleniyor. Yeni af yasası kapsamında infaz sürelerinin düşürülmesi beklenirken, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlarda da ceza arttırımı olacak. Af yasasının Meclis gündemine ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.