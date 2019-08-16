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  • Son Güncelleme: 16.08.2019 11:26

ve Yedek astsubay alım başvuru şartları tercihleri nedir?

Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girişiyle birlikte birçok değişiklik meydana geldi. ve astsubaylar e-devlet üzerinden tercihte bulunup başvuru yapacaklar. Binlerce kişi bu konu hakkında bir açıklama beklerken bugün bir duyuru yayımladı. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine (snl), yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti Kapsamından çıkartılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanlar (sınıflandırılmamış olanlar) alınacaktır.

Yedek subay ve Yedek astsubay alım başvuru şartları tercihleri nedir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayımladı. Duyuruda tercih tarihleri de yayınlandı. Peki, Yedek subay ve Yedek astsubay alım başvuru tercihleri nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır." denildi.

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