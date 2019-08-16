Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayımladı. Duyuruda tercih tarihleri de yayınlandı. Peki, Yedek subay ve Yedek astsubay alım başvuru tercihleri nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır." denildi.