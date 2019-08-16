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  • Son Güncelleme: 16.08.2019 13:14

ne zaman görüşülecek? ceza infaz düzenlemesi başladı mı?

Cezaevlerindeki binlerce mahkum ve ailelerinin gözü kulağı TBMM'de... TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte Af yasasını görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyor. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya attığı "Af yasası" vaadi, TBMM'de görüşülecek mi? Eğer ceza infaz düzenlemesiyle ilgili gerekli değişiklikler yapılırsa, cezaevlerindeki binlerce mahkum tahliye edilecek. CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu ve temsilcisi bulunan tüm partileri konusunda gerçekleştireceği toplantıya davet etti. Peki ne zaman görüşülecek? ceza infaz düzenlemesi başladı mı? Tüm detaylar ve gelişmeler sayfamızda

Cezaevlerinde yatan mahkumlar ve aileleri, Af yasasını ve yeni ceza infaz düzenlemelerini bekliyor. Peki Af çıkacak mı? Af yasası görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2019 af yasası çalışmaları olacak mı? MHP'nin seçim vaadi olarak açıkladığı Af yasasına dair detaylar haberimizde... CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu ve temsilcisi bulunan tüm partileri Adil Yargılama Hakkı konusunda gerçekleştireceği toplantıya davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yeni yasama yılının başında Meclis'e gelmesi beklenen yargı paketi konusunda toplantı yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun koordine edeceği toplantıya AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, BBP ve TİP çağrıldı.

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