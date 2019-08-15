Zafer buluşması

Anadolu'nun kapılarını Türkler'e açan Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümünde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma" törenleri, bu yıl büyük bir buluşmaya sahne olacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından 23-26 Ağustos tarihlerinde Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde gerçekleştirilecek etkinliklere 250 bin kişi katılacak. Anma programı; kökbörü, atlı okçuluk, atlı cirit ile yağlı güreş, aşırtmalı aba güreşi, şalvar güreşi, karakucak güreşi gibi geleneksel sporlara ve okçuluk müsabakalarına ev sahipliği yapacak.
Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız - Bilal Erdoğan
MURAT YILDIRIM-FUAT TAPAN
Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız - Bilal Erdoğan
MURAT YILDIRIM-FUAT TAPAN
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