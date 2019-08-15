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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

’un tatil günleri bitti!.. Kurban Bayramı tatilini , ve Fethiye gibi Güney Ege’nin gözde merkezlerinde geçirenlerin İstanbul’a dönüş yolculuğu, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Geliyorlar
Bayram tatili için Ege'nin gözde merkezleri , , Fethiye ve Ula başta olmak üzere 'nın diğer ilçelerini tercih edenler 'a dönüş için yola çıktı. Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Bodrum'dan İstanbul'a dönen tatilciler Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle çıkış güzergahında zaman zaman uzun araç kuyruğuna takıldı. Marmaris'te tatilcilerin dönüşünden dolayı ilçe çıkışında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Datça'dan dönen tatilcilerin de eklenmesiyle ilçeden çok fazla araç çıkışı olduğu gözlendi. Marmaris-Ula kara yolu, Akyaka Mahallesi ile Sakar Geçidi'nde de trafik yoğunluğu oluştu. Tatili fırsat bilip Trakya istikametine giden tatilcilerin, dönüş yolculuğu erken başladı. Çanakkale-Balıkesir ve Çanakkale-İzmir kara yollarının Akçay ile Altınoluk tatil bölgelerinin girişlerinde araç yoğunluğu yaşandı.

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