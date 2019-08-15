Heyet raporu alınması lazım Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

İşçi sağlık sebebiyle iş akdini feshedebilir mi?

İş Kanunumuzun 24/1. maddesine göre işçi sağlık sebebiyle iş akdini ancak 2 halde feshedebilir. Bunlardan birincisi; işçi yaptığı işin niteliğinden kaynaklanan bir nedenle hastalanmış ve bu hastalığı sağlığı ve yaşayışı için tehlike oluşturuyorsa iş akdini derhal, ihbar süresi kullanmaksızın feshedebilir. Bunun için Yargıtay, işçinin çalışmasına engel olabilecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için tam teşekküllü bir devlet hastanesi, adli tıp veya üniversite hastanelerinden heyet raporu alınması gerektiğini karara bağlamıştır. İkinci hal ise işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçisinin bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması halidir. Bu durumda da işçi iş akdini feshedebilir.



İŞVERENE DE FESİH İMKANI VAR

İşveren, işçisini, sağlığını gerekçe göstererek işten çıkartabilir mi?

İşveren de tıpkı işçi gibi sağlık sebepleri nedeniyle iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilir. Ancak işverenin de sağlık nedeniyle fesih hakkını kullanabilmesi için 3 hal vardır. Birinci halde, işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına 3 iş günü veya 1 ayda 5 iş gününden fazla sürmesi halinde işveren iş akdini bildirimsiz olarak fesh edebilecektir. Burada işçi hastalık ya da sakatlığa yol açan durumu bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir. İkinci hal, işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulu'nca saptanması halidir. Bu durumda da işveren iş akdini bildirimsiz bir şekilde fesh edebilecektir. Üçüncü hal olarak da hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre ihbar sürelerini 6 hafta aşmasından sonra işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı bulunmaktadır. Tüm bu hallerde işveren işçisinin ihbar tazminatını ödemez fakat kıdem tazminatı hakkı varsa kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

