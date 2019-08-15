Fester Abdü Suriyeli mi? Deli mi ne aslen nereli?

Deli Mi Ne kimdir? Youtuber Deli Mi Ne'nin gerçek ismi nedir? soruları dün akşam oynanan Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa finalinin ardından vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte Youtuber Deli Mi Ne'nin hayatı ve kariyeri... Gerçek adı Ali Abdüsselam Yılmaz olan Fester Abdü, 1993 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitiminin ardından Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun oldu.