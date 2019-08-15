Ayıplı aracın bedeli iade Boyalı çıkan sıfır otomobille ilgili 5 yıllık hukuk mücadelesi tamamlandı. Mahkemeden ‘emsal’ karar geldi: Otomobilin bedeli tüketiciye iade edilecek.

Konya'da satın aldığı lüks otomobilinde 5 parça boya olduğu anlaşılan vatandaşın yaklaşık 5 yıllık hukuk mücadelesinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, aracın iadesi karşılığında, 171 bin liranın tüketiciye geri verilmesini karara bağladı. Ömer G., 2014'te bir bayiden 171 bin lira ödeyerek sıfır kilometre otomobil satın aldı. Ömer G., oto ekspertizinde yaptırdığı incelemede, 5 parça boya olduğunu öğrendi. Bayi aracı geri almayınca konu yargıya intikal etti ve emsal karar ortaya çıktı.