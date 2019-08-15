Yargı reformu hakkında son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, bakanlık bürokratları ve Türkiye Barolar Birliği yönetimi ile Ankara Hakimevi'nde bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, görüşme sonrası bir açıklama yaptı ve Ekim ayında TBMM'de görüşülecek Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin kapsamının genişletileceğini söyledi. Meclis tatili boyunca Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarına devam edecek. Plan bütçe komisyonunda ek gösterge meselesinde, Meclis açılana kadar yol katedilmedi ve Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul 'a gelmesi bekleniyor. Peki 1 Ekim sonrası TBMM takvimi! Peki Af, Nafaka, EYT, Taşeron ve Ek Gösterge çıkacak mı, netleşti.
Af, Nafaka, EYT, Taşeron ve 3600 ek gösterge çıkacak mı, en son durum? 1 Ekim TBMM takvimi!
EYT, taşeron ve 3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte 1 Eylül sonrası TBMM takvimi.. Meclisin tatile girmesi nedeniyle yargı reformu paketinin yetişmediğini söyleyen Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Paketin detaylarını aktaran Feyzioğlu, "Bu çerçevede, soruşturmada tutukluluk sürelerinin kısalması belki bir müjde olarak ifade edilebilir. Çünkü vatandaşlarımızda böyle bir beklenti var. Cezaevleri artık doluluk haddini fazlasıyla doldurmuş durumda ve soruşturma evresinde azami süreler kısalarak geliyor." dedi.
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