Winner sigara ne kadar? 3 Ağustos tarihinden itibaren bazı sigara markalarına zam yapıldı. Zam gelen sigara gruplarından biri ise British American Tobacco oldu. Gelen zam sonrası sigara fiyatlarının ne kadar olduğu ise merak ediliyor. Peki Winner sigara ne kadar? Camel, Parliament, Marlboro, Winston, Muratti ve LM sigara fiyatları uzun süredir zam yapılacak mı haberleri ile gündemi meşgul ediyordu. Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.