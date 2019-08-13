13 Ağustos 2019 sigara fiyatları son dakika zamlı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları. 2019 sigara fiyatları zamlı güncel liste! Bazı sigara fiyatlarına zam geldi. British American Tobacco'nun sigaralarına zam yapıldı. Diğer zam yapılan marka ise zam gelen Philip Morris oldu. Peki zamlı güncel sigara fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde... Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.
Sigara fiyatları 13 Ağustos 2019 zamlı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara tekel fiyatları
Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos sigara fiyat listesi... Sigaraya yapılan zam gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Yeni sigara fiyatlarının neler olduğu ise merak konusu. Philip Morris ve British American Tobacco sigaralarına zam yaptı. sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanmıştı. İşte zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Merak edilen detaylar haberimizde... İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları
- Adaylara kandil onayı
- CHP'li belediyelerden kurban karşıtı kampanyaya destek
- FETÖ'cü hain Enes Kanter teröristbaşı ile görüştü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.