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: ni karşılıksız destekliyoruz


Devlet Bahçeli, Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaştı. ile ilgili konuştu. "71 yıllık kaos, kriz, darbe, çatışma sürecini hatırlatarak bir geriye dönüşü arzulamak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne çok büyük bir haksızlık olacaktır. Bu sistemi karşılıksız destekliyoruz" dedi.

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