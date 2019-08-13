Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili konuştu. "71 yıllık kaos, kriz, darbe, çatışma sürecini hatırlatarak bir geriye dönüşü arzulamak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne çok büyük bir haksızlık olacaktır. Bu sistemi karşılıksız destekliyoruz" dedi.
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