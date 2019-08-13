CHP'li belediye başkanı partizanlıkta tavan yaptı! CHP'li belediye başkanı partizanlıkta tavan yaptı. İşten atamadığı 7 personeli bin km uzağa atadı.

Bursa Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çalışanlara baskı yaptı. İstediği sendikaya geçmeyen 7 memura kafayı taktı.



Dördünü Tunceli Hozat'a, üçünü de Ardahan'a "Geçici görevle" yolladı. Memurlar da aileleri de şaştı, kaldı. TÜM MANŞETLER