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CHP'li belediye başkanı partizanlıkta tavan yaptı!

CHP'li belediye başkanı partizanlıkta tavan yaptı. İşten atamadığı 7 personeli bin km uzağa atadı.

'At'ama
Bursa Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çalışanlara baskı yaptı. İstediği sendikaya geçmeyen 7 memura kafayı taktı.

Dördünü Tunceli Hozat'a, üçünü de Ardahan'a "Geçici görevle" yolladı. Memurlar da aileleri de şaştı, kaldı.

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