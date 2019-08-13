CHP'li belediye başkanı partizanlıkta tavan yaptı!

Bursa Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çalışanlara baskı yaptı. İstediği sendikaya geçmeyen 7 memura kafayı taktı.
Dördünü Tunceli Hozat'a, üçünü de Ardahan'a "Geçici görevle" yolladı. Memurlar da aileleri de şaştı, kaldı.
Dördünü Tunceli Hozat'a, üçünü de Ardahan'a "Geçici görevle" yolladı. Memurlar da aileleri de şaştı, kaldı.
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