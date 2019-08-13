Kurban Bayramı'nın üçüncü günü... Banka, PTT, eczane ve sağlık ocaklarında işleri olanlar bu kurumların açık olup olmadığını sorguluyor. İşte konuya ilişkin bilgiler... Kurban Bayramı için 5 gün tatil imkanı doğdu. Perşembe günü tüm kurumlar normal mesailerine devam edecek. Öte yandan banka, PTT, eczaneler yarın da kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler hizmet verirken sağlık ocaklarının eğer acil bölümleri varsa açık olacak. Tüm resmi ve özel kurumlar 15 Ağustos Perşembe günü normal mesailerine devam edecek.