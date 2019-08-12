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e garson darbesi!

Pahalı mekanlarda çalışan garsonlar mafya özentisine girdi. e büyük darbe indirdi. Milletin sinirleri gerildi.

Gar'son'
Önce ünlü gurme , Burgazada'da saldırıya uğradı. Ardından Eminönü'ndeki balıkçı teknesinde bir doktorun kafası yarıldı.
Çeşme Momo Beach'te de 10 kişi müşteriyi lince kalkıştı. Milletin sabrı taştı: Yemek yerine dayak yiyoruz. Bu çetelere kim dur diyecek?



Garsonun ittiği Vedat Milor, az kalsın denize düşecekti...



Momo'nun karpuzlu dayağı iyiymiş hemen gidin....
PKK, e FETÖ gibi sızıyor.
Hava atacağım diye gidip keselettirmeyin kendinizi.
Bunlar eşkıya olmuş anlamadınız mı?
Herkes bir gün vale ve garson terörü yaşayacak!


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