Önce ünlü gurme Vedat Milor, Burgazada'da saldırıya uğradı. Ardından Eminönü'ndeki balıkçı teknesinde bir doktorun kafası yarıldı.
Çeşme Momo Beach'te de 10 kişi müşteriyi lince kalkıştı. Milletin sabrı taştı: Yemek yerine dayak yiyoruz. Bu çetelere kim dur diyecek?
Garsonun ittiği Vedat Milor, az kalsın denize düşecekti...
Momo'nun karpuzlu dayağı iyiymiş hemen gidin....
PKK, turizme FETÖ gibi sızıyor.
Hava atacağım diye gidip keselettirmeyin kendinizi.
Bunlar eşkıya olmuş anlamadınız mı?
Herkes bir gün vale ve garson terörü yaşayacak!
Çeşme Momo Beach'te de 10 kişi müşteriyi lince kalkıştı. Milletin sabrı taştı: Yemek yerine dayak yiyoruz. Bu çetelere kim dur diyecek?
Garsonun ittiği Vedat Milor, az kalsın denize düşecekti...
Momo'nun karpuzlu dayağı iyiymiş hemen gidin....
PKK, turizme FETÖ gibi sızıyor.
Hava atacağım diye gidip keselettirmeyin kendinizi.
Bunlar eşkıya olmuş anlamadınız mı?
Herkes bir gün vale ve garson terörü yaşayacak!
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