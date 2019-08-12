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  • Son Güncelleme: 12.08.2019 17:02

alımı hangi kadrolara yapılacak? , işçi, belli oldu mu?

'nin en eski kuruluşu olan personel alımları için düğmeye bastı. PTT daha önce 2023 yılına 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. PTT personel alımlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ise adaylar tarafından çok yakından takip ediliyor. 2019/1 PTT kamu personeli alım tarihini ilan eden duyuruyu dört gözle bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haberimizde değiniyoruz. Bu bağlamda binlerce vatandaş PTT personel alımını dört gözle bekliyor. PTT personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.

PTT personel başvuruları hangi tarihte başlayacak?

PTT personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Vatandaşlar PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. PTT 55 bin personel alımını KPSS'siz olarak gerçekleştirecek. Binlerce vatandaş PTT personel alımını dört gözle bekliyor. PTT alımlarında aranan şartların neler olduğu, hangi tarihte ve ne kadar personel alımı yapılacağı merak edilen konular arasında başı çekiyor. PTT personel adaylarını ilgilendiren hususları haber içeriğimizde paylaşıyoruz. PTT'den personel alımına dair tarihler ve başvurunun nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı.

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