PTT personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Vatandaşlar PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. PTT 55 bin personel alımını KPSS'siz olarak gerçekleştirecek. Binlerce vatandaş PTT personel alımını dört gözle bekliyor. PTT alımlarında aranan şartların neler olduğu, hangi tarihte ve ne kadar personel alımı yapılacağı merak edilen konular arasında başı çekiyor. PTT personel adaylarını ilgilendiren hususları haber içeriğimizde paylaşıyoruz. PTT'den personel alımına dair tarihler ve başvurunun nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı.