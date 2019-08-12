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  • 12.08.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 15:43

: açıklandı mı? e-devlet'ten nasıl yapılacak?

ve kredi işlemlerinin ekim ayında başlaması öğrenciler tarafından bekleniyor. Geçen sene KYK burs başvuruları üniversite kayıtlarının ardından başlamıştı. 2019 yılında da KYK burs kredi başvurularının ekim ayında başlaması umut ediliyor. Bu sene üniversite hayatına başlayacak binlerce öğrenci ise Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun etkinlik takvimini merak ediyor. Şehir haricinde üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularını tek tek detaylı olarak incelenip değerlendirilmesiyle birlikte ''''den duyurulacaktır. KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur.

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?

Üniversite kayıtlarını yaptıracak olan öğrenciler KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 19-21 Ağustos arasında yapılacak. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, nereden yapılacak? KYK başvuruları henüz başlamadı. E-devlet aracılığı ile yapılacak olan başvurular için tarihler ilerleyen süreçte KYK tarafından duyurulacak. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olduğunda haberimizden güncel olarak takip edebilceksiniz. Bu arada KYK bursu alabilmek için önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmanız gerekiyor. KYK burs başvuruları her yıl e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için özellikle kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir. Maddi durumu kötü ancak başarılı öğrencilere daha iyi destekler veren KYK, maddi anlamda üniversite hayatı bitene kadar desteğini kesmemektedir.

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HaberlerGüncel Haberlerikyk.gsb.gov.tr: KYK yurtkur başvuru tarihi açıklandı mı? KYK yurt kayıtları e-devlet'ten nasıl yapılacak?
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