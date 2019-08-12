Üniversite kayıtlarını yaptıracak olan öğrenciler KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 19-21 Ağustos arasında yapılacak. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, nereden yapılacak? KYK başvuruları henüz başlamadı. E-devlet aracılığı ile yapılacak olan başvurular için tarihler ilerleyen süreçte KYK tarafından duyurulacak. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olduğunda haberimizden güncel olarak takip edebilceksiniz. Bu arada KYK bursu alabilmek için önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmanız gerekiyor. KYK burs başvuruları her yıl e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için özellikle kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir. Maddi durumu kötü ancak başarılı öğrencilere daha iyi destekler veren KYK, maddi anlamda üniversite hayatı bitene kadar desteğini kesmemektedir.