Kurban Bayramının başlaması ile birlikte vatandaşlar kurban eti nasıl yenir, ızgara yapılır mı, kurbanlık kesildikten kaç saat sonra eti yenir sorularının yanıtını merak ediyor. Peki dondurucuya konulan kurban eti nasıl çözülür, sıcak suya koymak gerekir mi? Kurban kavurması yapılacaksa etin mümkünse en az yağlı kısımları tercih edilmelidir. Bir çok kişi kurban etinin içine tereyağı ya da kuyruk ve iç yağı ekler. Ancak doktorlar kalp-damar sağlığını tehdit ettiği için et yemeklerinin pişirilmesinde bu yağların kullanılmamasını öneriyor. Kurban kavurması kendi yağında kısık ateşte, uzun sürede pişirilmelidir. Kurban Bayramı'nda kolesterolden zengin karaciğer, beyin, böbrek, kelle, paça, dil, yürek, işkembe, dalak gibi sakatat ve kavurma gibi etlerin tüketimleri sınırlandırılmalıdır.