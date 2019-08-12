Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Kurban Bayramına sayılı saatlerin kalmasının ardından, memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Bu noktada merak edilen konular arasında 'otoyol ve köprüler ücretsiz mi' sorusu yer alıyor. İşte Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi?
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