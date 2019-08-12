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  • Son Güncelleme: 12.08.2019 11:23

'nda ücretsiz bedava yollar hangileri? ?

dün itibari ile başladı. Vatandaşlar bayram tatilini memleketlerinde geçiriyor. Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve son gün Çarşamba günü olacak. Bu bağlamda merak edilen konular arasında ‘otoyol ve köprüler ücretsiz mi’ sorusu yer alıyor. İşte Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Merak edilen detaylar haberimizde... 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. Peki hangileri?

Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi?

Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Kurban Bayramına sayılı saatlerin kalmasının ardından, memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Bu noktada merak edilen konular arasında 'otoyol ve köprüler ücretsiz mi' sorusu yer alıyor. İşte Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi?

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