Kurban Bayramı bitiş tarihi son dakika mesai ne zaman? Mesai ayın kaçında başlıyor? 2019 yılında toplam yapılacak 121 gün resmi tatilden büyük bölümünü geride bıraktık. 121 gün resmi tatilden, 104'ünü hafta sonu tatil günleri oluştururken; 17'sini cumartesi ve pazara denk gelmeyen günleri kapsıyor. Haberimizin devamından 2019 resmi tatilleri listesine ulaşabilirsiniz… Kurban; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu gibi ilâhî emirlere kayıtsız teslimiyet göstergesi, hak yolunda fedakârlığın bir nişanesi, Allah'ın bize lütfettiklerinden onun hoşnutluğu için verebilmenin hâl ile ifadesidir. Kurban, sahip olduklarımızı fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür.