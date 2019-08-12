Kurban Bayramı bitiş tarihi son dakika mesai ne zaman? Mesai ayın kaçında başlıyor? 2019 yılında toplam yapılacak 121 gün resmi tatilden büyük bölümünü geride bıraktık. 121 gün resmi tatilden, 104'ünü hafta sonu tatil günleri oluştururken; 17'sini cumartesi ve pazara denk gelmeyen günleri kapsıyor. Haberimizin devamından 2019 resmi tatilleri listesine ulaşabilirsiniz… Kurban; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu gibi ilâhî emirlere kayıtsız teslimiyet göstergesi, hak yolunda fedakârlığın bir nişanesi, Allah'ın bize lütfettiklerinden onun hoşnutluğu için verebilmenin hâl ile ifadesidir. Kurban, sahip olduklarımızı fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür.
Kurban Bayramı bitiş tarihi son dakika mesai ne zaman? Mesai ayın kaçında başlıyor?
Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başladı. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı ne zaman bitecek, mesai ne zaman başlıyor gibi sorular vatandaşların gündeminde. Kurban bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. Mesai ise 15 Ağustos Perşembe günü başlıyor. Kurban Bayramı günleri, Hz. İbrahim'in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları, aynı iman ve aynı ruhla mübarek ve mukaddes topraklara geldikleri, tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı bıraktıkları, tek merkezde, Kâbe'de tavaf ettikleri, tek meydanda, Arafat'ta toplanarak hac farizasını yerine getirdikleri mübarek zaman dilimleridir. Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimî bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir.
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