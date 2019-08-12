Son günlerde tekrar gündeme gelen hacamat nedir sorusu yeniden araştırılmaya başladı. Peki emmek anlamına gelen hacamat nasıl yapılır ve hacamatın faydaları neler? 2019 hicri takvime göre ağustos ayında hangi günler hacamat yaptırılır, hangi günlerde hacamat yaptırılmaz? İşte 2019 ağustos ayı hacamat ayı günleri takvimi. Hacamat faydaları saymakla bitmezken herkesin her zaman kan aldırması da doğru değildir. Hacamatın faydaları ise şu şekilde sıralanır: *Hacamat kandaki toksinleri, zehirli atıkları, serbest radikaller ve hazır gıdaların verdikleri zararları temizler. Kana detoks uygular. Genelde sırt bölgesinden uygulama yapılsa da , yaptıran kişinin hastalığına, şikayetine göre baş bölgesi ve vücudun diğer akupunktur noktalarına da uygulanabilir. Ancak uygulama yapılacak bölge doktor tarafından belirlenmelidir.