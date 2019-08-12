Türkiye'nin en eski kuruluşu olan PTT personel alımları için düğmeye bastı. PTT daha önce 2023 yılına 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. PTT personel alımlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ise adaylar tarafından çok yakından takip ediliyor.

2019/1 PTT kamu personeli alım tarihini ilan eden duyuruyu dört gözle bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haberimizde değiniyoruz. Bu bağlamda binlerce vatandaş PTT personel alımını dört gözle bekliyor. PTT personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.