Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2019-2020 eğitim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Peki yeni MEB yönetmeliğine göre bu sene 1. sınıfa yani ilkokula başlama yaşı kaç olacak, uyum haftası ne zaman olacak, anasınıfı kayıtları ne zaman kaç yaşındaki çocuklar için başlayacak? İşte yeni MEB yönetmeliğine göre merak edilenler...