Kurbanlıkların sakatatları yenir mi? Kurban eti nasıl yenmeli kurban eti kaç saat bekletilmeli? Kurban Bayramının başlaması ile birlikte vatandaşlar kurban eti nasıl yenir, kurbanlıkların sakatatları yenir mi, kurbanlık kesildikten kaç saat sonra eti yenir sorularının yanıtını merak ediyor. Kesilen eti dinlendirmeden tüketmeyin. Yeni kesilen et 'ölüm katılığı" nedeniyle pişirmede ve sindirimde güçlüğe yol açar. Kesildikten sonra önce güneş görmeyen serin bir ortamda (7-15 derecede) 3-4 saatlik bir sürede etleri bekletin. Daha sonra yüksek kaliteli et elde etmek ve etin ölüm sonrasındaki olgunlaşma için 4 derece civarında olan bir alanda tercihen buzdolabında tutulmalıdır. Olgunlaşma süresi için 24 saat yeterlidir. Bu sürede hem yumuşaklık hem de lezzet geliştirilmektedir. Bu yüzden etin pişirilmeden önce en az 12-24 saat dinlendirilmesinde yarar vardır.