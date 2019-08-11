Kurban eti yıkanır mı? Kurban Bayramı'nın ilk günü 11 Ağustos tarihinde yani bugün idrak ediliyor. Kurban Bayramı'nda kurban kesim ibadeti gerçekleştirilecek. Kurban etinin nasıl temizleneceği ve tüketiminin nasıl olacağı merak konusu. Peki kurban eti yıkanır mı? Nasıl tüketilmeli? Detaylar haberimizde... Dinlendirilmeyen etler daha zor pişecek, sindirim zorluğuna yol açacaktır. Serin bir yerde etin sıcaklığının gittiğinden emin olduktan sonra bir süre buzdolabında bekletilmesi etin kanının temizlenmesi aşamasına gelindiği gösterir.