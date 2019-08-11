Kurban eti kaç kişiye dağıtılır? Kurban Bayramı'nda kurban kesim ibadetini yapacaklar kurban etinin nasııl dağıtılıp pay edileceği ile ilgili sorular üzerine arıştırmalar yapılıyor. Peki kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban etinin dağıtımı, kişinin içinde bulunduğu şartlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.