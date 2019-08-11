Kavurma tarifi: Kurban Bayramının başlaması ile birlikte vatandaşlar kavurma nasıl yapılır, pratik ve lezzetli kavurma yapmanın püf noktası nedir araştırmalarına başladı. Sizler için kolay, pratik ve lezzetli kavurma tarifi hazırladık. Şimdiden herkese afiyet olsun... Eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Etin üzerinde bırakılan kan bir çok kişinin bildiği üzere bozulmasına neden olur. Bu yüzden belirli yöntemler dahilinde etin temizlenmesi sağlıklı bir şekilde pişirilip güven içerisinde tüketilmesini sağlar.