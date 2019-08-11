Bankalar tarafından emekli vatandaşlarımıza müjdeli haberler ardı arkasına gelmeye devam ediyor. 12 milyondan fazla SSK, SGK ve Bağkur emeklisi promosyon ödemelerini merak ediyor. Promosyon almak için emekliler maaş hesaplarını başka bankalara da taşıyabiliyor. Örnek vermek gerekirse; Ziraat Bankası 1000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL, 1000 TL ile 2 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Tabi 3 yıl boyunca bankayla çalışacağınızı taahhüt etmeniz gerekli. Emekli maaşını alan vatandaş '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek maaşını aldığı bankayı değiştiriyor ve maaşını aldığı yeni bankadan promosyon ödemesi yapıyor.