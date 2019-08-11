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  • 12.08.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 09:10

? ve Bağkur emekli maaşı son dakika oranı!

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini aldı. Bankalar ise 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için kampanyalarına tüm hızıyla devam ediyor. Emeklilere maaşa göre 450 TL'ye kadar veren bankalar, extra kampanyalarla emeklilere 1000 TL'ye varan ödemeler yapıyor. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. Eşi çalışmayan kamu personellerine aylık 278.69 TL , 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 65,30 , 6 yaş üzeri çocuk için ise 32.65 TL ödeme yapılmaktadır. Ayrıca memur emeklilerine Memur-Sen'in ilk yıl için yüzde 15 teklif etti. Bu teklif kabul görürse 2020'nin ocağında en düşük maaş 3.908 liraya yükselecek.

Emekliye çifte müjde! 2 bin lira...

Bankalar tarafından emekli vatandaşlarımıza müjdeli haberler ardı arkasına gelmeye devam ediyor. 12 milyondan fazla SSK, SGK ve Bağkur emeklisi promosyon ödemelerini merak ediyor. Promosyon almak için emekliler maaş hesaplarını başka bankalara da taşıyabiliyor. Örnek vermek gerekirse; Ziraat Bankası 1000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL, 1000 TL ile 2 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Tabi 3 yıl boyunca bankayla çalışacağınızı taahhüt etmeniz gerekli. Emekli maaşını alan vatandaş '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek maaşını aldığı bankayı değiştiriyor ve maaşını aldığı yeni bankadan promosyon ödemesi yapıyor.

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