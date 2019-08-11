Kavurma nasıl yapılır? Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar dini vazifelerini yerine getirmek için kurbanlarını kesiyor. Bu bağlamda kavurma tarifleri de revaçta. Ev hanımları internette kavurmanın nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Yurttaşlar en güzel kavurmanın nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki Kavurma nasıl yapılır? En güzel kavurma tarifi! Videolu kavurma yapılışı! Detaylar haberimizde... Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur'a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur'a çekmek caiz ve sünnettir. Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur.