Kurban Bayramı için vatandaşlar yollara düştü. 11 Ağustos Pazar günü Kurban Bayramının birinci günü. Ramazan Bayramının dokuz gün olmasından sonra Kurban Bayramını da 9 gün olması bekleniyordu. Ancak 2019 Kurban Bayramı resmi olarak 4 gün tatil edildi. Bayram dönüşü bankalar, PTT, belediyeler, nüfus müdürlükleri başta olmak üzere devlet kurumlarının ne zaman mesaiye başlayacağı merak ediliyor. Bayram sonrası bankalar, PTT, hastaneler ne zaman açılacak? Bankalar perşembe günü açık mı? PTT 15 Ağustos Perşembe günü açık olacak mı? kurban bayramı ne zaman bitiyor?