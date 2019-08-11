Bakan Akar'dan komşulara uyarı: Aklınızı başınıza toplayın Bakan Akar, TSK’nın komuta kademesiyle birlikte KKTC’ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Komandoların eğitimini denetledi. Sondaj çalışmalarıyla ilgili şu mesajı verdi: Komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesiyle KKTC'deki temaslarına devam etti. Bu ziyaret, tarihe geçti. Akar, KKTC'deki askeri birlikleri denetledi. Türkiye'ye ait sondaj gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Akar, "Biz 'Barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Bir oldubittiye müsaade etmeyiz' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım" dedi. TSK'nın 1974'ten beri Ada'daki mevcudiyetini koruduğunu belirten Akar, şöyle devam etti: "Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız."