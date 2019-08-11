Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.08.2019 13:05
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 13:05

trafik tescil belediye noter hastane açık mı?

geldi ve işlerini tamamlayamayan hangi kurumların bayramda açık olacağını merak ediyor. Merak edilen kurumların başında lar, eczaneler, noter, , geliyor. Peki bankalar, noter, PTT, eczaneler, lar ve hastaneler açık mı? Bayram tatilinde günü hastanelerin acil poliklinikleri açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil yapacak, nöbetçi doktorlar çalışacak. Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak. Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri, PTT, hastane poliklinikleri, belediyeler, nüfus müdürlükleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.

PTT, trafik tescil, belediye, noter ve hastane açık mı?

Kurban Bayramı için vatandaşlar yollara düştü. 11 Ağustos Pazar günü Kurban Bayramının birinci günü. Ramazan Bayramının dokuz gün olmasından sonra Kurban Bayramını da 9 gün olması bekleniyordu. Ancak 2019 Kurban Bayramı resmi olarak 4 gün tatil edildi. Bugün kurban Bayramı. Bayram tatiline giren vatandaşlar günlük işlerini halletmek için bankalar, noter, PTT, eczaneler, kargolar ve hastaneler açık mı merak ediyor. Bayramda açık ve kapalı olan kurumlar... Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Ayrıca bankalar ve noterler de kapalı olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı PTT trafik tescil belediye noter hastane banka sağlık ocağı kargo açık mı?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri