Kurban Bayramı için vatandaşlar yollara düştü. 11 Ağustos Pazar günü Kurban Bayramının birinci günü. Ramazan Bayramının dokuz gün olmasından sonra Kurban Bayramını da 9 gün olması bekleniyordu. Ancak 2019 Kurban Bayramı resmi olarak 4 gün tatil edildi. Bugün kurban Bayramı. Bayram tatiline giren vatandaşlar günlük işlerini halletmek için bankalar, noter, PTT, eczaneler, kargolar ve hastaneler açık mı merak ediyor. Bayramda açık ve kapalı olan kurumlar... Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Ayrıca bankalar ve noterler de kapalı olacak.