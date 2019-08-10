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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 09:18

'den 400 lira taksitle şartları nedir? satışları!

dar gelirli ucuz konut satışları! şartları nedir? TOKİ ucuz konut satışları ile sadece 12 bin lira peşinat ve 401 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi yapacak yeni konut ilanları yayımladı. Ağustos 2019 TOKİ alt gelir grubu konut projeleri Türkiye Geneli Satış İlanları detayları haberimizde... TOKİ açılımı Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.

TOKİ'den 400 lira taksitle asgari ücretliye ev

TOKİ sadece 114 bin liradan başlayan fiyatlarla ev sahibi yapacak yeni konut satış ilanları listesi yayımladı. TOKİ projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen kişilerin tek yapmaları gereken kurum tarafından yayımlanan ilanları takip ederek her ilanda belirtilen başvuru tarihleri arasında TOKİ ev alma başvurusu yapmaktır. TOKİ konut satışları Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmakta olup her ilanda hangi banka ve hangi şubenin yetkili kılındığı kurum tarafından ilan edilir. Söz konusu tarihler içerisinde belirtilen banka şubesine başvuruda bulunarak TOKİ satış sözleşmesi imzalamanız durumunda ev sahibi olma fırsatı yakalarsınız. İşte TOKİ dar gelirli ucuz konut satışları! TOKİ'den 400 lira taksitle asgari ücretli ev alma başvuru şartları nedir?

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