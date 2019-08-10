TOKİ sadece 114 bin liradan başlayan fiyatlarla ev sahibi yapacak yeni konut satış ilanları listesi yayımladı. TOKİ projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen kişilerin tek yapmaları gereken kurum tarafından yayımlanan ilanları takip ederek her ilanda belirtilen başvuru tarihleri arasında TOKİ ev alma başvurusu yapmaktır. TOKİ konut satışları Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmakta olup her ilanda hangi banka ve hangi şubenin yetkili kılındığı kurum tarafından ilan edilir. Söz konusu tarihler içerisinde belirtilen banka şubesine başvuruda bulunarak TOKİ satış sözleşmesi imzalamanız durumunda ev sahibi olma fırsatı yakalarsınız. İşte TOKİ dar gelirli ucuz konut satışları! TOKİ'den 400 lira taksitle asgari ücretli ev alma başvuru şartları nedir?