Teşrik tekbiri nedir? Kurban tekbirine ne zaman başlanır? Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar, biter? Kurban Bayramı tekbiri, son günlerde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Kurban Bayramı arefe günü 10 Ağustos'ta idrak edilecek. Arefe günü itibarıyla başlayan teşrik tekbirinin ne zaman getireleceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Kurban tekbirine ne zaman başlanır? Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar, biter? Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekmektedir. Arefe günü Sabah namazının farzından başlayarak bayramın 4. Günü ikindi namazının farzı da dâhil her (toplam 23) farz namazın ardından bu teşrik tekbirleri birer kez okunur.