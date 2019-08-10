Teşrik Tekbiri nasıl okunur, Teşrik Tekbiri ne zaman getirilir Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav.) nasıl yapardı? Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar soruları ve araştırmaları şu günlerde arttı. Kelime anlamı yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallaya çıkmak olan teşrik tekbiri Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre farklılık gösterir. Teşrik kelime anlamı olarak doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.