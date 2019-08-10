Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.08.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 10:36

i nasıl okunur, Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav.) nasıl yapardı

Teşrik kelime anlamı olarak doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. i, günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa Teşrik Tekbiri getirilir. Teşrik tekbiri, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekmektedir. Peki , Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav.) nasıl yapardı?

Teşrik Tekbiri nasıl okunur, Teşrik Tekbiri ne zaman getirilir Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav.) nasıl yapardı

Teşrik Tekbiri nasıl okunur, Teşrik Tekbiri ne zaman getirilir Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav.) nasıl yapardı? Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar soruları ve araştırmaları şu günlerde arttı. Kelime anlamı yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallaya çıkmak olan teşrik tekbiri Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre farklılık gösterir. Teşrik kelime anlamı olarak doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTeşrik Tekbiri nasıl okunur, Teşrik Tekbiri ne zaman getirilir Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav.) nasıl yapardı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri