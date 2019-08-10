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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 11:21

'nda ? Bayramda , büs, , ücretsiz mi?

'nda ? Bayramda , büs, , ücretsiz mi? Sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirerek gezmek isteyen milyonlarca vatandaş yolların bedava olup olmayacağını merak ediyorlar. Kurban Bayramı tatili süresince sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu bağlamda Kurban Bayramı süresince 11 Ağustos-14 Ağustos arasında tüm toplu ulaşım araçlarında vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat edebilecekler.

Kurban Bayramı'nda İETT, metrobüs, metro tramway bedava mı?

Kurban Bayramı'nda otoyollar köprüler ücretsiz mi? Bayramda İETT, metrobüs, metro tramway bedava mı, ücretsiz mi? Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

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