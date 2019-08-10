Kurban Bayramı mesajları, Instagram, Facebook ve Whatsapp için resimli bayram kutlama mesajları günün en çok aranan konularından oldu. Bayramın ilk günü arkadaş ve akrabaların bu özel gününü kutlamak isteyen kişiler tarafından bayram mesajları araştırılıyor. Biz de Kurban Bayramı'nda sevdiklerinize gönderebileceğiniz anlamlı, özel bayram mesajlarını derledik. Kurban Bayramı'nda Allahü Teala'nın; "Mü'minler ancak kardeştirler, o halde kardeşlerinizin arasını düzeltin." emri gereği, dargın olanlarımız varsa aralarını düzeltmeliyiz. "Üç günden fazla dargın durmanın bir müslümana helal olmadığını" aklımızdan çıkarmayalım. Bu mübarek günde küs olduğunuz kişilere de bayram mesajı gönderebilirsiniz. İşte Kurban Bayramı 2019 mesajı Bayram cep telefonu kısa yeni Whatsapp SMS Facebook mesajları sayfamızda
Bayram mesajı cep telefonu kısa yeni Whatsapp SMS Facebook Instagram mesajları (kurban bayramı cep telefonu mesajları)
Sizler için en güzel ve içten bayram mesajlarının kısa ve en yenilerini bir araya getirdik. İşte Kurban Bayramı'nda sevdiklerinize yollayabileceğiniz güzel sözlerden oluşan bayram mesajları. 2019 yılı Kurban bayramı için içten ve özlü sözlerden oluşan yeni resimli bayram mesajları hazırladık. En güzel bayram mesajları ile dostlarınızın bayramını cep telefonundan SMS atarak kutlayabilirsiniz. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
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